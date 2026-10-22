Alfonso Lago Ferreiro, profesor de la UVigo, será el nuevo subdelegado del Gobierno en Pontevedra

Alfonso Lago Ferreiro, profesor de la Universidade de Vigo, será el nuevo subdelegado del Gobierno en Pontevedra en sustitución del vigués Abel Losada, que dejó el cargo para encabezar la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Lago Ferreiro, que ya ha sido nombrado de forma provisional, ha tomado posesión como nuevo subdelegado este jueves. Además, tal y como han informado fuentes consultadas por Europa Press, el próximo día 30 de octubre se prevé que tenga lugar un acto institucional con motivo de su designación.

Nacido en Silleda (Pontevedra) en 1962, es licenciado en Ciencias Físicas, especialidad en Electrónica, por la Universidade de Santiago de Compostela y doctor ingeniero industrial por la Uvigo.

Formó parte del anterior equipo rectoral que dirigió la Universidade de Vigo y el de subdelegado es el primer cargo público que ocupa fuera del ámbito académico.