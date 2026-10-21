Elecciones 29-N: el vigués Julio García Comesaña liderará la lista del PPdeG por Pontevedra

El vigués Julio García Comesaña encabezará la lista del PPdeG al Congreso por la provincia de Pontevedra. El exconselleiro de Sanidade estará acompañado por Miguel Tellado por A Coruña, Francisco Conde por Lugo y Ana Vázquez por Ourense.

Así lo ha anunciado el Partido Popular de Galicia, que ha destacado la serenidad, la responsabilidad y el "sentidiño" del político vigués "para el cambio que necesita España". El que fuera conselleiro de Sanidade ocupará el puesto que encabezó Ana Pastor en las anteriores elecciones generales, antes de abandonar la política en 2024.

García Comesaña fue nombrado conselleiro de Sanidade en 2020 por Alberto Núñez Feijóo, que ahora vuelve a apostar por él para la candidatura de la provincia de Pontevedra al Congreso de los Diputados. El vigués se mantuvo en el cargo hasta abril de 2024, cuando Alfonso Rueda llevó a cabo una reestructuración de su gobierno tras los comicios autonómicos.

El nombre de García Comesaña fue también uno de los nombres que barajó la dirección del partido para liderar al PP en las elecciones municipales de 2027 en Vigo. Finalmente, fue Luisa Sánchez, actual vicepresidenta segunda de la Deputación de Pontevedra, quien tomó el relevo a Marta Fernández-Tapias.

🇪🇸 Julio García Comesaña, o número 1 pola provincia de Pontevedra. 💙 Serenidade, responsabilidade e sentidiño desde Galicia para o cambio que necesita España. https://t.co/BvVDaXKXdc — PP de Galicia (@ppdegalicia) October 20, 2026

El político vigués comenzó su carrera profesional como Especialista Sanitario de Radiofísica Hospitalaria en Povisa y en Meixoeiro, entre los años 1993 y 2005. Aquel año, se convirtió en Director de Centro y Director Operativo en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI).

En marzo de 2013 fue ascendido a Subdirector General de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa del Sergas y, dos años más tarde, ocuparía el puesto de Director de Procesos Asistenciales en el Área Sanitaria de Vigo. En 2019, tomó las funciones de Gerente hasta convertirse en conselleiro de Sanidade en septiembre de 2020, en plena pandemia.