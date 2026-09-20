La Xunta mantiene la alerta roja en el interior de Pontevedra y el aviso amarillo por calor en Rías Baixas

Los termómetros volverán a superar los 30 grados en gran parte de Pontevedra este lunes. En consecuencia, la Xunta de Galicia mantendrá la alerta roja por altas temperaturas en el interior de la provincia, así como el aviso amarillo en Rías Baixas.

En un comunicado, el gobierno gallego ha informado que las previsiones de MeteoGalicia indican que las altas presiones localizadas en el norte de la península ibérica impedirán la llegada de influencias atlánticas y atraerán aire cálido del sur. Esto dejará cielos despejados, viento en calma y temperaturas elevadas hasta el próximo miércoles.

Tras analizar los datos de la agencia meteorológica, teniendo en cuenta las temperaturas máximas y mínimas del día, la Xunta mantendrá el nivel de aviso en el interior de Pontevedra a rojo, así como la alerta amarilla en Rías Baixas, en el noroeste, interior y suroeste de A Coruña y en la montaña de Ourense.

Los concellos pontevedreses afectados por la alerta roja son los siguientes: Agolada, O Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces.

Los municipios de las Rías Baixas estarán afectados por el aviso amarillo: Barro, Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Catoira, Gondomar, O Grove, A Illa de Arousa, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Mos, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Pontevedra, Portas, Poio, Ponte Caldelas, Pontecesures, Redondela, Ribadumia, Sanxenxo, Soutomaior, Valga, Vigo, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa.

Actividad deportiva

La Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, ha suspendido la actividad del programa Xogade en el exterior programada para este domingo, entre las 12:00 y las 20:00 horas. Esta prohibición afecta a aquellos municipios en los que está decretada la alerta roja.

Por contra, la actividad federada autonómica no se suspende, pero se recomienda no realizarla entre las 13:00 y las 17:00 horas, coincidiendo con las horas de mayor calor. La recomendación no va dirigida para los deportes náuticos y acuáticos.

Además, la Xunta también aconseja adaptar los horarios de la práctica deportiva según las condiciones específicas de cada territorio. Los organizadores deberán garantizar la protección de los deportistas y del público que asiste a las pruebas.

Recomendaciones

Los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son: mayores de 65 años y menores de cuatro años, sobre todo las menores de un año; personas que padecen patologías; o quienes tomen determinados fármacos. También son grupos de riesgo los mayores que viven solos, las personas de riesgo que viven en viviendas mal acondicionadas, las personas con exceso de peso o peso excesivamente bajo, trabajadores, deportistas, o aquellas que pasan varias horas en exteriores, entre otras.

La Consellería de Sanidade recuerda los principales consejos y recomendaciones que debe seguir la población, como ingerir más líquidos; comer menos cantidad y más veces al día; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas.

Igualmente, se aconseja permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda; ventilar el hogar en las horas de menos calor y durante el día mantenerlo fresco y con las persianas bajadas; evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor y reducir la actividad física; y cuando se estacione el coche, no dejar en el interior a niños, ni a ancianos con las ventanas cerradas.