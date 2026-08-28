El verano de las playas contaminadas en la provincia de Pontevedra suma dos nuevos episodios

Los episodios de contaminación microbiológica en las playas de la provincia de Pontevedra suman nuevos arenales afectados.

El Concello de A Guarda ha prohibido temporalmente el baño en O Muíño, mientras que el Concello de Marín mantiene la recomendación de no bañarse en Portocelo, donde las últimas analíticas continúan detectando contaminación en el agua.

En el caso de O Muíño, el Gobierno local adoptó la medida después de recibir una comunicación de la Consellería de Sanidade alertando de que la última muestra recogida en el arenal presentaba niveles de contaminación microbiológica superiores a los límites establecidos para permitir el baño.

La prohibición entra en vigor este viernes y permanecerá activa hasta nuevo aviso, a la espera de los resultados del contraanálisis que permitan confirmar que la calidad del agua vuelve a cumplir los parámetros exigidos.

La situación también afecta a Portocelo, en Marín, donde el baño está desaconsejado desde este jueves debido a la presencia de enterococos intestinales y E. coli. Fuentes municipales que recoge Europa Press han señalado que las analíticas que realiza diariamente la Consellería de Sanidade continúan ofreciendo resultados positivos, por lo que se mantiene la recomendación de no entrar en el agua.

Por el momento, se desconoce el origen concreto de la contaminación en Portocelo, aunque desde el Concello apuntan a que las intensas lluvias registradas durante los últimos días y las consiguientes escorrentías podrían haber contribuido al empeoramiento de la calidad del agua, una circunstancia que también se ha producido en otros arenales gallegos.

Los casos de O Muíño y Portocelo se suman a una sucesión de episodios de contaminación registrados este verano en distintos arenales de Vigo y su entorno. En la ciudad olívica se han producido restricciones o recomendaciones de no bañarse en playas como Alcabre, Rodas y Figueiras, en las islas Cíes, A Punta o la zona central de Samil, estas dos últimas reabiertas este jueves tras recuperar niveles adecuados.

También Baiona ha sufrido varios episodios durante los últimos meses, especialmente en Santa Marta y A Ladeira, donde se llegó a prohibir temporalmente el baño en julio y nuevamente se detectó contaminación en Santa Marta en agosto.