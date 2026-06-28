Recomiendan mantener el máximo nivel de alerta en las viñas de Pontevedra ante la aparición de mildio

La Diputación de Pontevedra ha recomendado mantener el máximo nivel de alerta en las viñas de la provincia ante la aparición de nuevos síntomas de mildio. También advierte de la persistencia de unas condiciones meteorológicas favorables para su desarrollo.

En una nota de prensa, el Gobierno provincial ha explicado que las altas temperaturas y la humedad derivada de las nieblas registradas en los últimos días han favorecido un nuevo avance de la fenología de la vid, de modo que el cierre del racimo ya es el estado dominante en la mayoría de las variedades. Además, en algunas variedades tintas muy tempranas ya se observan los primeros granos iniciando el envero.

Según informa Europa Press, las altas temperaturas y humedad favorecieron el desarrollo del patógeno y la aparición puntual de nuevas manchas de aceite, incluso en algunas parcelas que todavía se encontraban dentro del período teórico de protección del último tratamiento.

Además, el personal técnico de Areeiro también ha detectado algunos brotes afectados y algunos racimos con síntomas de mildiu larvado, una situación de la que también han informado viticultores y técnicos de otras zonas vitícolas, incluida la Ribeira Sacra. Estos síntomas están asociados a infecciones antiguas que no llegaron a controlarse completamente durante la floración o la formación inicial del fruto.

Ante las previsiones para los próximos días, la Diputación recomienda intensificar la vigilancia de las parcelas y renovar los tratamientos únicamente en caso de que aparezcan nuevos síntomas. En este sentido, el personal técnico ha recordado la importancia de realizar las aplicaciones fitosanitarias de manera responsable y nunca cuando la velocidad del viento supere los 11 km/h, para garantizar que el producto quede exclusivamente sobre la superficie que se pretende tratar.