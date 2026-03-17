Un año de prisión a un hombre por acosar telefónicamente a su expareja durante el proceso de divorcio en Pontevedra

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a un hombre a un año de prisión por un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género contra su expareja, con la que se encontraba en proceso de divorcio en el momento de los hechos.

Sin embargo, el tribunal lo ha absuelto del delito de agresión sexual por el que también venía siendo acusado, al no considerar acreditados los hechos. Además de la imposición de la pena de cárcel, se ha acordado el mantenimiento de la orden de protección a favor de la víctima.

Según se recoge en la sentencia de la sección cuarta, el investigado llegó a realizar decenas de llamadas diarias, incluso en horario nocturno o de madrugada.