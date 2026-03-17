Imagen de un mazo de juez.

Imagen de un mazo de juez. Shutterstock

Provincia de Pontevedra

Un año de prisión a un hombre por acosar telefónicamente a su expareja durante el proceso de divorcio en Pontevedra

Por otra parte, el tribunal lo ha absuelto del delito de agresión sexual al no considerar acreditados los hechos

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La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a un hombre a un año de prisión por un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género contra su expareja, con la que se encontraba en proceso de divorcio en el momento de los hechos.

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Sin embargo, el tribunal lo ha absuelto del delito de agresión sexual por el que también venía siendo acusado, al no considerar acreditados los hechos. Además de la imposición de la pena de cárcel, se ha acordado el mantenimiento de la orden de protección a favor de la víctima.

Según se recoge en la sentencia de la sección cuarta, el investigado llegó a realizar decenas de llamadas diarias, incluso en horario nocturno o de madrugada.

El tribunal indica que, tras la prueba practicada, consideran acreditada "la situación de acoso", que se inicia desde el fin de la relación, en febrero de 2024. Explica que "el acoso se intensifica en el verano de 2024 y aún más desde el inicio de una nueva relación sentimental por parte de la denunciante".