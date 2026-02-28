Un detenido en Pontevedra por presuntos delitos vinculados al terrorismo yihadista

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes en la provincia de Pontevedra a una persona por su presunta participación en los delitos de enaltecimiento, autocapacitación y adoctrinamiento activo a terceros. La detención se llevó a cabo en el seno de un amplio entramado yihadista virtual.

El investigado realizaba actividades pro yihadistas, entre las que se encontraban el contacto y envío de diverso material de esta organización terrorista a un gran número de usuarios, exteriorizando su adhesión al Estado Islámico.

El ahora detenido también manifestó a terceras personas su deseo de desplazarse a zona de dominio del DAESH para unirse a sus filas y capacitarse en el uso y manejo de armas para combatir.

Asimismo, según informa la Policía Nacional en un comunicado, el consumo prolongado de material terrorista por parte del detenido, orientado a la capacitación para la comisión de atentados, suponía un alto riesgo para la Seguridad Nacional.

La operación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información, con la colaboración de las Brigadas de Información de Valencia, Pontevedra y Vigo, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Nº 5 de la Audiencia Nacional.

Tras el registro domiciliario y la incautación de diversos dispositivos informáticos, el detenido fue puesto a disposición judicial decretándose su ingreso en prisión.