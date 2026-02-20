La CEP reclama "acciones inmediatas" para mejorar la conectividad de la provincia de Pontevedra

La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) reclama la puesta en marcha de "acciones inmediatas" para mejorar la conectividad de la provincia.

La organización critica el incremento de los peajes de la AP-9 en más del 20% en 2026, una medida que, según la CEP, "lastra la utilización de la principal arteria de comunicación para los gallegos". Además, advierten de que esta subida no solo afecta a los pasajeros, sino que también incrementa el coste del transporte de mercancías y productos de las pequeñas y medianas empresas de Galicia.

Pero los peajes no son el único problema que limita la movilidad en la región. La A-55, considerada la carretera más peligrosa de España con siete tramos de concentración de accidentes declarados por la DGT, soporta miles de vehículos que optan por esta alternativa gratuita frente a los altos precios de la autopista. Según la CEP, la vía no está diseñada para un tráfico que llega a 60.000 vehículos diarios, y las mejoras previstas podrían tardar una década en completarse. "Galicia no puede esperar más: urge encontrar soluciones antes de que las consecuencias se hagan notar de forma más evidente", apremian.

"Una buena conectividad es clave para atraer inversiones y garantizar la competitividad de la región, mayoritariamente compuesta por pequeñas y medianas empresas. La situación actual eleva los costes logísticos y de transporte más de lo que nuestro tejido empresarial puede soportar, especialmente en un contexto económico cada vez más globalizado", subraya Jorge Cebreiros, presidente de la CEP.

En este sentido, la CEP insiste en avanzar hacia una red de comunicaciones eficiente, bien conectada y adaptada a las necesidades actuales de los ciudadanos. La organización lleva años reclamando inversiones estratégicas, como el Corredor Noroeste y su salida sur hacia Portugal, la plena integración de Galicia en la red de alta velocidad o una planificación viaria que descongestione los tramos con mayor demanda.