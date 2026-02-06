Tui y Salvaterra (Pontevedra), en nivel rojo por la crecida de los ríos

Cuatro puntos, dos en la provincia de Pontevedra y uno en Ourense, han alcanzado el nivel rojo por la crecida de los ríos, tras las fuertes precipitaciones de las últimas horas en Galicia.

Se trata de A Peroxa y Salvaterra (río Miño), Ribadavia (río Avia-Miño) y Tui (río Louro). Las dos localidaes pontevedresas se han sumado este viernes a las ourensanas.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), el punto de control del Miño en A Peroxa (Ourense) registra una altura de 7,35 metros; en el caso de Salvaterra (Pontevedra), el punto de control marca una altura de 10,19 metros. En ambos casos, la tendencia es a la baja.

En la localidad ourensana de Ribadavia, el río Avia ha alcanzado los 4,63 metros en la confluencia con el Miño, aunque la tendencia es que bajará en las próximas horas; mientras que en Tui, el río Louro ha llegado a 2,46 metros, con tendencia a mantenerse sin cambios.

Se mantiene el nivel naranja en una decena de puntos de control: Ribadavia (río Avia), Baños de Molgas y Arnoia (río Arnoia), Bande y Xinzo (río Limia), Ourense y Lugo (río Miño), Barco de Valdeorras (río Sil) y Salvaterra (río Tea).

En los embalses, están a más del 90% de su capacidad Os Peares-Carballedo, Belesar-O Saviñao, Montefurado-Quiroga, Santo Estevo-Nogueira de Ramuín, Peñarrubia-Rubiá, Sequeiros-Ribas de Sil, y San Pedro-Pantón, entre otros.

Además, están desaguando varias presas: San Martiño-Quiroga (780,99 metros cúbicos por segundo), Os Peares (167,22 metros cúbicos), Bao-O Bolo (110,73 metros cúbicos) o Velle-Ourense (2.267,73 metros cúbicos por segundo).

Intensidad de las precipitaciones

El jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHMS, Carlos Ruiz del Portal, ha apuntado que, solo en los últimos 11 días, la parte gallega de la demarcación ha recogido 300 litros por metro cuadrado de precipitaciones, "el doble de la media de un mes de enero, pero en la tercera parte de tiempo".

Además, ha añadido, en los pocos días que llevamos del mes de febrero, la precipitación acumulada media ha sido de 107 litros por metro cuadrado, "que ya son 2 milímetros más que la media del mes de febrero completo".

Caudales en niveles "punta"

Con respecto al control del caudal de los ríos, Carlos Ruiz ha explicado que a media mañana de este viernes se estaba alcanzando la "punta" en diversas zonas.

Por ejemplo, en Ourense, el Miño discurre con un volumen de 2.000 a 2.300 metros cúbicos por segundo y la previsión es que empezará a bajar el caudal lentamente al final de la jornada o las primeras horas del sábado; y a su paso por Salvaterra (Pontevedra), el río lleva un caudal de unos 3.000 metros cúbicos por segundo.

Carlos Ruiz ha explicado que, con todo, el nivel del Miño ya está descendiendo en Ribadavia y en Arnoia, y empezará a hacerlo en la comarca de A Limia, "al igual que en Lugo". También han empezado a descender los niveles del río Cabe en Monforte de Lemos.

En el caso del Sil, a su paso por O Barco de Valdeorras, estaba alcanzando su "punta" a media mañana de este viernes, con un caudal de unos 900 metros cúbicos por segundo. "Y también el Tea y el Louro, en sus desembocaduras en el Miño "registran un caudal y un nivel importante".

"Entendemos que en los próximos días habrá un descenso muy progresivo y lento del nivel de las aguas de nuestros ríos, hasta el lunes", ha señalado el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHMS, que ha insistido en recomendar a la gente que no se acerque a los cauces y paseos fluviales, y que sigan las recomendaciones de seguridad.

Plan Inungal en fase de pre-emergencia

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el Plan Inungal en fase de pre-emergencia, con más de una veintena de ríos en seguimiento en toda Galicia.

Se trata de los ríos Mero (Cambre), Xubia (Ferrol), Sar (Ames), Barcés (Abegondo), Grande (Vimianzo), Tambre (Oroso y Trazo), Mandeo (Coirós y Betanzos), Miño (A Pobra do Caramiñal) y Cabeiro-Tambre (Oroso), en la provincia de A Coruña.

En la provincia de Pontevedra, están bajo vigilancia Lérez (Pontevedra), Louro (Tui), Tea (Salvaterra de Miño), Gallo Umia (Cuntis), Verdugo (Pontecaldelas), y Cabeiro (Redondela); en la de Ourense, el Miño (A Peroxa, Ourense y Salvaterra), Avia (Ribadavia) Arnoia (Baños de Molgas y Arnoia), Limia (Bande), Limia (Xinzo de Limia), Sil (O Barco de Valdeorras), y Támega (Castrelo do Val y Oímbra); y en la provincia de Lugo, el río Miño.