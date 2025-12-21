Localizan muerto en una playa de Bueu (Pontevedra) a un hombre desaparecido mientras buceaba

El cuerpo sin vida de un vecino de Marín (Pontevedra), de 38 años, ha sido hallado en la playa de Beluso, en el municipio vecino de Bueu. El cadáver fue localizado en la mañana de este domingo, después de que el hombre desapareciera en la madrugada mientras buceaba.

Según relata la Guardia Civil, un vecino de Beluso alertó alrededor de las 01:10 horas de la madrugada de que había visto una linterna en el agua, que parecía de alguien que estaba pescando, y que, en un momento, se quedó fija.

Ante este aviso, efectivos de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo desplegaron un operativo para localizar al hombre desaparecido con medios aéreos y marítimos. Sin embargo, y a pesar de que llegaron a ver la linterna en el fondo, tuvieron que detener la búsqueda debido a condiciones meteorológicas adversas.

Esta mañana, alrededor de las 09:50 horas, una de las patrullas que participaba de la búsqueda pudo rescatar el cuerpo desde tierra, a donde fue arrastrado por el oleaje, en base a la información trasladada por el Instituto Armado.