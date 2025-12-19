Seis detenidos, uno de ellos del Clan de Os Piturros, en un operativo en Pontevedra

Imagen de uno de los inmuebles registrado este miércoles en Vilanova. Elena Fernández - Europa Press

Un nuevo operativo policial con registros en varios municipios gallegos se ha saldado con cinco detenidos en España -uno de ellos, miembro del clan de Os Piturros- y uno en Francia. Pasarán, previsiblemente este mismo viernes, a disposición del Tribunal de Instancia 3 de Cambados (Pontevedra).

Según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) recogidas por Europa Press, este pasado miércoles se realizaron unos 14 registros en municipios de los partidos judiciales de Vilagarcía, Cambados, Redondela, Pontevedra y Cangas.

Todo ello después de que este miércoles varios furgones policiales sorprendiesen a los vecinos de la zona de la Plaza del Parque en el marco de un nuevo operativo declarado en secreto de sumario.