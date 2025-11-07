La Diputación de Pontevedra aprueba inicialmente el presupuesto más alto de su historia para 2026

La Diputación de Pontevedra ha aprobado inicialmente este viernes, en sesión plenaria extraordinaria, el presupuesto provincial para 2026, que asciende a 238,6 millones de euros, el más alto de su historia, 29 millones más que el de 2025.

Las cuentas salieron adelante con los votos favorables del Partido Popular, que gobierna la institución, y el rechazo del PSOE y del BNG. El diputado popular Jorge Cubela defendió que el documento "profundiza en el municipalismo instaurado por el gobierno de Luis López", al destinar un tercio del presupuesto a los 61 ayuntamientos de la provincia.

Cubela también ha destacado el esfuerzo de áreas "estratégicas" como deporte, turismo, bienestar social e infraestructuras.

Desde la oposición, el Grupo Socialista ha acusado al PP de "presumir de presupuesto mientras recorta en Igualdad, Cultura y Políticas Sociales". Su portavoz, Ana Laura Iglesias, ha calificado las cuentas de "documento sin ideas ni políticas transformadoras", sostenido por los fondos del Gobierno central y "lastrado por la ineficacia del PP provincial".

El PSOE ha denunciado además la baja ejecución presupuestaria, con remanentes acumulados de 300 millones de euros, y tasas "ridículas" en áreas como infraestructuras o seguridad viaria.

El BNG, por su parte, ha rechazado los presupuestos al considerar que el PP "utiliza la Diputación con fines partidistas". El portavoz nacionalista, César Mosquera, ha asegurado que 13 de los 14 convenios de urbanización de carreteras firmados en los dos últimos años beneficiaron a ayuntamientos gobernados por el PP.

También ha criticado los recortes en Igualdad, Lingua y el plan Revitaliza, así como un "bajón del 40% en los fondos para el Museo". Mosquera ha denunciado la "discriminación" a la ciudad de Pontevedra y ha lamentado que la coincidencia de la presidencia del PP y de la Diputación esté "reforzando la estructura del partido en lugar de la institución provincial".

Inversión en infraestructuras, cultura y salud mental juvenil

Por otro lado, el presidente provincial ha anunciado la aprobación de más de un millón de euros para proyectos destinados a mejorar infraestructuras públicas, fomentar la cultura y cuidar la salud mental juvenil.

Entre las medidas destaca la convocatoria de ayudas +Novaqua 2025, que destinará 340.000 euros a 69 comunidades de aguas de 30 ayuntamientos para la regularización de traídas vecinales, una iniciativa que responde, según López, a la "elevadísima demanda" del movimiento vecinal.

También se ha aprobado una inversión de 42.500 euros para poner en marcha el programa "En plan ben", con talleres sobre bienestar emocional y salud mental en 34 centros educativos públicos de municipios en reto demográfico.

Además, incrementará en un 20% las ayudas a escuelas de música, destinando 120.000 euros a 29 centros de asociaciones sin ánimo de lucro y se dio luz verde a 126.000 euros en patrocinios del programa Rías Baixas Acción para trece proyectos audiovisuales y a la ejecución de la mejora de la carretera EP-4102 Leirado-Lira, en Salvaterra de Miño, con un presupuesto de casi 560.000 euros.

López ha cerrado su comparecencia destacando el reconocimiento a la Bienal de Pontevedra, galardonada con el Premio da Cultura Galega 2025 en la categoría de Artes Visuales, lo que consideró "un acierto" tras su recuperación por parte del gobierno provincial.