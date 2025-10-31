La Diputación de Pontevedra anuncia inversiones en carreteras, empleo e igualdad para 2026

La Diputación de Pontevedra ha anunciado una serie de inversiones que se han aprobado este viernes en la junta de gobierno provincial y que estarán destinadas a infraestructuras, oportunidades laborales para jóvenes y apoyo a la igualdad.

El presidente provincial, Luis López, ha informado de la mejora de la carretera provincial EP-0004 Marcón-Pintos-A Reigosa, que contará con una inversión de cerca de 275.000 euros y afectará a un tramo de un kilómetro en Ponte Caldelas. Además, ha señalado que estudiará la transferencia de un tramo de la EP-0203 Caritel-Anceu, una demanda planteada por el alcalde del municipio, Andrés Díaz.

En empleo, el gobierno provincial ha aprobado los concellos que se beneficiarán del programa +Emprega, gracias al que 72 jóvenes desempleados podrán acceder a su primera experiencia laboral mediante contratos formativos de un año y que arrancarán el 15 de enero de 2026.

Las remuneraciones oscilarán entre 1.000 euros mensuales para titulados de ciclos medios de FP, 1.200 euros para graduados en ciclos superiores y 1.400 euros para quienes cuenten con titulaciones universitarias. De los 72 contratos aprobados, 2 corresponden a ciclos medios, 26 a ciclos superiores y 44 a grados, licenciaturas o diplomaturas.

Por último, la Diputación ha anunciado que "activa los engranajes" para poner en marcha una nueva edición del programa +Xuntas, dotado con 340.000 euros en 2026, lo que supone un incremento del 6% respecto al ejercicio anterior.

Esta iniciativa está dirigida a asociaciones, federaciones y fundaciones sin ánimo de lucro de la provincia, que dispondrán de un mes para solicitar actividades en favor de la igualdad. En total, se ofertarán 207 talleres, con el objetivo de seguir promoviendo la participación y la cohesión social en el territorio pontevedrés.