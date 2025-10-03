Losada denuncia la "demora de 14 meses de media" de la Xunta en los informes forenses de violencia de género

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha denunciado la "demora de 14 meses de media" por parte de la Xunta de Galicia en la emisión de las valoraciones forenses integrales sobre casos de violencia de género.

Según recoge la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, Losada considera "injustificable" las demoras que sufren las mujeres de la provincia de Pontevedra en las sentencias de sus procesos judiciales por la tardanza del Instituto Galego de Medicina Legal (Imelga) en emitir los informes.

Una espera media de 14 meses, según se recoge en la Memoria de la Fiscalía Xeral del Estado, que la convierte en la provincia "más lenta de España". Por esto, Losada ha demandado "explicaciones convincentes" y soluciones a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, de la que depende el Imelga, ya que ese mismo documento reconoce que "durante 2024 un total de 100 mujeres de la provincia necesitaron de esta evaluación integral".

A juicio del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, "no se trata solo de mejorar la calidad en la prestación de un servicio público básico, sino de una muestra de abandono de las víctimas de violencia de género".

"Todas las Administraciones tenemos que ser inconformistas, detectar los fallos y corregirlos y está muy claro que en el ámbito de los informes forenses, la Xunta tiene mucho margen de mejora en la provincia", ha concluido.