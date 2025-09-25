Condenan a tres personas por estafar a una aseguradora simulando el robo de una motocicleta

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a dos años de cárcel a dos acusados de cometer un delito de estafa procesal. El tercero tendrá que cumplir una condena de seis meses, ya que tribunal ha tenido en cuenta la atenuante de confesión.

Además, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), los tres deberán indemnizar conjunta y solidariamente a una aseguradora con 22.141 euros.

El tribunal entiende acreditado que "actuaron de mutuo acuerdo para obtener una ganancia indebida de acuerdo con un plan previamente concertado entre ellos para lo cual procedieron a la adquisición en un concesionario de una motocicleta", por un precio de 22.500 euros.

La Sala considera probado que, tras contratar un seguro a todo riesgo, el cual cubría la garantía de robo, uno de ellos, de acuerdo a lo planeado, denunció, faltando a la verdad, haber sufrido la sustracción de la motocicleta.

En este sentido, la aseguradora, en cumplimiento del contrato, abonó el importe del vehículo. Pero tras desavenencias por el dinero, uno de ellos interpuso una denuncia en la que, entre otros extremos, hizo referencia al plan.