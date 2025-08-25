Alerta en las Rías Baixas por la presencia de orcas: esto recomienda Salvamento Marítimo

Imagen de orcas en la rías de Arousa el pasado verano. Kari Korhonen

Igual que los últimos veranos, las orcas han vuelto a hacer acto de presencia en las rías gallegas, especialmente en las Rías Baixas, donde se han detectado hasta tres grupos de estos cetáceos.

Este fin de semana, Salvamento Marítimo ha tenido que intervenir en varias ocasiones ante las "interacciones" de los animales con varias embarcaciones.

Según detallan, la "presencia activa de tres grupos diferentes de orcas" han provocado que una embarcación tuviese que ser remolcada a puerto, otra escoltada durante parte de la navegación y una tercera, que avisó de problemas, pudo seguir navegando sin problema.

Orcas na ría de Arousa onte pic.twitter.com/v1aWBb2Lco — Mulleres Salgadas (@MulleresSalgada) August 24, 2025

Desde la entidad que pertenece al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, han publicado en sus redes sociales una serie de recomendaciones en caso de interacción:

No acercarse a las bandas y buscar un espacio central que proteja a la embarcación ante posibles movimientos bruscos

En caso de interacción, no se detenga la embarcación, tanto si se trata de una a motor como de una a vela, y se navegue hacia la costa, a aguas menos profundas

Informar del suceso al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo, generen o no daños en la embarcación