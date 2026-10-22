Muere un motorista tras chocar contra el guardarraíl en la N-120 a su paso por Ourense

Un motorista ha fallecido este jueves tras sufrir un accidente y caer contra el guardarraíl en la N-120 a su paso por el término municipal de Ourense.

El suceso se produjo minutos después de las 11:00 horas de este jueves y fueron varios particulares los que indicaron que un motorista había caído contra el guardarraíl y que necesitaba asistencia urgente ante la gravedad de sus heridas.

Según la información del 112 Galicia, hasta el punto se movilizaron los profesionales del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local. A pesar de los esfuerzos, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del motorista.