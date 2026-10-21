Muere un hombre de 56 años tras sufrir un ataque de avispas mientras desbrozaba en Larouco (Ourense)

Un hombre de 56 años ha muerto este miércoles al ser atacado por avispas al tropezar con un nido mientras realizaba labores de desbroce en una pista forestal.

Según han informado efectivos de emergencias a Europa Press, el suceso tuvo lugar sobre las 12:00 horas en el municipio ourensano de Larouco, cuando el hombre, que realizaba labores de desbroce dentro de un taller de empleo, tropezó con la máquina en un nido de avispas.

Los insectos se ensañaron entonces con él y le picaron, provocándose la muerte a pesar de los esfuerzos del equipo sanitario del 061, que se movilizó hasta el lugar en helicóptero.