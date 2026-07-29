Estabilizado el cuarto incendio de este verano en Boborás (Ourense)

El incendio forestal declarado en la noche del martes en el lugar de Salceda, en la parroquia de Cameixa, en Boborás, quedó estabilizado alrededor de la 01:00 horas de este miércoles, según informó la Consellería de Medio Rural.

El fuego comenzó sobre las 23:00 horas y en las labores de extinción participaron un agente, dos brigadas y dos motobombas. Vecinos de viviendas próximas apuntan que el origen podría estar en la caída de un pino sobre una línea eléctrica.

Las llamas también alcanzaron el monte durante la misma noche en otro incendio iniciado en una casa deshabitada de la parroquia de Moreiras, que fue extinguido pasada la medianoche.

Cuatro incendios forestales

Con el fuego de Cameixa son ya cuatro los incendios forestales registrados este verano en Boborás.

El pasado lunes se produjo otro incendio cerca de las vías del tren, en la parroquia de Xurenzás, por lo que se investiga si pudo estar relacionado con el paso de un convoy.

Once días antes había quedado extinguido otro fuego en esa misma zona, después de calcinar 19 hectáreas y afectar al castro de Xurenzás.

A estos sucesos se suma el incendio declarado el 13 de junio en Moreiras, que obligó a activar la situación 2 por su proximidad al núcleo de Vecoña.

Aquel fuego, provocado por un rayo, tardó cuatro días en ser extinguido y arrasó 277,58 hectáreas, de las que 210,19 eran de monte raso y 67,39 de superficie arbolada.