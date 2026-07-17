Controlado el incendio de Boborás (Ourense) tras quemar 19 hectáreas y el castro de Xurenzás

Estabilizado el incendio de Boborás (Ourense), que afecta a 13 hectáreas y quema el castro de Xurenzás Concello de Boborás

El incendio del forestal iniciado el pasado jueves en el municipio ourensano de Boborás, parroquia de Xurenzás, quedó controlado poco después de las 06:00 de la madrugada de este viernes tras calcinar 19 hectáreas.

De ello informa la Consellería do Medio Rural a Europa Press sobre un fuego que se declaró a las 12:40 horas del jueves. El incendio ha quemado el castro de Xurenzás.

En las tareas de extinción han trabajado siete helicópteros y cuatro aviones, entre otros medios. El incendio se sitúa entre los lugares de Prado y Ventosa, en una zona de monte.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha enviado un avión anfibio, dos helicópteros bombarderos y una brigada. Destaca que se trabaja de "forma coordinada" con el dispositivo autonómico.

Asimismo, se investiga si la causa del fuego se debe a los trabajos de desbroce de un tractor.

A mediados del pasado mes de junio este municipio ourensano registró otro incendio forestal en la parroquia de Moreiras, el cual afectó a casi 280 hectáreas y que obligó a activar la Situación 2 por su proximidad a las casas. En este caso la principal hipótesis que se barajó como causa fue un rayo.

Controlado el incendio de Crecente

Por otra parte, el incendio de Rebordechán, en el municipio de Crecente (Pontevedra), permanece controlado desde las 11:25 horas del pasado jueves tras quemar 11 hectáreas.

Este fuego obligó a interrumpir la circulación del tren entre Vigo y Ourense entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves por un corte entre Frieira y Filgueira debido a la proximidad a este incendio. Adif estableció un plan alternativo de transporte por carretera para "garantizar la movilidad de los viajeros".