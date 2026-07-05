Buscan desde la madrugada a un hombre perdido en un monte de Ourense

Un operativo de emergencia permanece activo desde la madrugada de este domingo para localizar a un hombre que se perdió en una zona de monte de la parroquia de Palmés, en Ourense.

Según ha informado el 112 Galicia, la alerta se recibió alrededor de las 03:00 horas, después de que un amigo del desaparecido contactase con los servicios de emergencia para pedir ayuda.

El hombre había salido a primera hora de la noche y acabó desorientándose, aunque pudo compartir sus coordenadas con sus allegados. Desde entonces, trataban de localizarlo en un área de difícil acceso situada en las inmediaciones del riachuelo de A Burata.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia activó un dispositivo de búsqueda que continúa en marcha esta mañana y en el que participan los Bomberos de Ourense, la Policía Nacional, la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Toén.