Una joven de 19 años, en estado crítico tras ser atropellada en Celanova (Ourense)

Una joven de 19 años ha resultado herida de gravedad este sábado tras ser atropellada cuando cruzaba la carretera en Vilanova dos Infantes, en el municipio ourensano de Celanova.

El accidente se produjo a las 15:45 horas en la N-540, a la altura del kilómetro 23, según confirmó la Guardia Civil de Ourense.

Debido a la gravedad de las lesiones, la joven fue trasladada en helicóptero medicalizado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), donde se encuentra en estado crítico. Además, los profesionales sanitarios trasladaron a otras dos personas.

Según amplió el 112 Galicia, la víctima iba acompañada de otra persona en el momento del atropello. Su acompañante necesitó atención psicológica especializada y fue puesta en contacto con el Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE).