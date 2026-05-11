Buscan a un hombre de 59 años desaparecido en las inmediaciones del río Támega, en Verín (Ourense)

La Guardia Civil de Ourense continúa buscando al varón de 59 años desaparecido este pasado domingo en las inmediaciones del río Támega, en la localidad de Mourazos, en el municipio ourensano de Verín.

Tal y como ha confirmado la Comandancia a Europa Press, la búsqueda se inició después de recibir aviso de la familia del desaparecido sobre las 11:00 horas de este pasado domingo, apuntando a que "según los indicios" hay posibilidades de que se encuentre en las inmediaciones del río Támega.

En la búsqueda, que continúa este lunes, participan medios acuáticos, incluyendo equipos de buceo de la Guardia Civil, así como Protección Civil de Verín.