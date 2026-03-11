Abren diligencias contra la alcaldesa de Vilariño de Conso (Ourense) por posibles irregularidades en contratación menor

Fiscalía ha abierto diligencias previas de investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa contra la alcaldesa de Vilarino de Conso (Ourense), Melisa Macía, perteneciente al Partido Popular.

La denuncia de la Fiscalía que da pie al proceso de diligencias previas llega tras una denuncia interpuesta por el portavoz nacionalista en el municipio, Domingo Domínguez, en la que denunciaba "irregularidades administrativas" por sobrepasar el límite de contratación menor.

Tal y como ha informado la regidora, consultada por Europa Press, este miércoles ella y la secretaria del Ayuntamiento habían sido citadas a declarar en el Juzgado de A Pobra de Trives, pero la jueza "acordó que no se iba a celebrar", aún a la espera de nueva fecha.

En esta línea, la alcaldesa ha explicado que la denuncia parte "básicamente" del Servicio de Axuda no Fogar (SAF), y ha recalcado que el ayuntamiento "ha funcionado para seguir manteniendo un servicio básico". "Hoy venía a defenderme y a presentar documentación, y el juez decidirá", ha recalcado la regidora.

"Ante una Ley de Dependencia que me obliga a dar un servicio, y dejar a los usuarios del SAF sin este, es imprescindible poder tenerlo. Yo tengo que seguir funcionando desde el Ayuntamiento", ha señalado.

La denuncia

En concreto, según ha desgranado el portavoz nacionalista en declaraciones a Europa Press, la denuncia radica en "reparos e informes de secretaria" que alertaban de que "se estaba abusando de la contratación menor" y pagando "bastantes facturas que sobrepasaban el límite". "La secretaria estaba alertando de esto a la alcaldesa, pero ella seguía levantando reparos y pagando facturas", ha recalcado.

Así, en marzo de 2024, Domínguez presentó una moción para "enmendar las deficiencias" que se incluían en el informe de control interno de secretaría, que contó con el voto favorable -según ha señalado- de "todos los concejales del grupo popular".

"Contábamos entonces con que, durante estos dos años, se intentarían corregir esas deficiencias, licitar los servicios que son necesarios y cumplir la Ley de la Contratación Pública", ha subrayado. Sin embargo, el nacionalista critica que en "todos los plenos" seguía habiendo relaciones de pagos de facturas con reparos de secretaría.

"Yo seguí insistiendo que había que cumplir lo que se había acordado en esa moción y rectificar esas cosas, porque no me parecía correcto que se estuviera gobernando a golpe de levantamientos de reparo", ha afeado.

Así las cosas, tras reiterar la situación "en varias ocasiones" a alcaldía, Domingo Domínguez presentó un escrito al Ministerio Fiscal informando de dicha cuestión, el cual "aceptó la denuncia y "abrió diligencias para investigar".