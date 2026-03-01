El exfiscal de violencia de género Julián Pardiñas se suma al PP de Ourense

El exfiscal Julián Pardinas se incorpora al PP de Ourense para una iniciativa en defensa de los intereses de los mayores PP

Julián Pardinas Sanz, que hasta noviembre ejercía como fiscal de violencia de género, se ha incorporado al PP de Ourense para participar en un nuevo grupo de trabajo que pondrá el foco en la defensa de los intereses de las personas mayores.

Tal y como ha trasladado el PP de Ourense en una nota de prensa remitida aEuropa Press, el presidente provincial, Luis Menor, anunció este domingo la integración en el proyecto de Pardinas.

Concretamente, el equipo, denominado 'Sénior en Acción', es una plataforma diseñada por los populares para sumar a personas jubiladas que cuentan con una gran experiencia en diversas materias.

Así, el objetivo es que el capital humano "ponga el bagaje acumulado durante su vida laboral al servicio del partido y de toda la sociedad ourensana", con "especial foco" en la defensa de los intereses de los mayores y el envejecimiento activo y productivo.

En este contexto, Menor le ha dado la bienvenida a Julián Pardinas y le ha felicitado por dar este paso a la política activa, asegurando que el PP de Ourense es el "lugar idóneo" para "quien quiere seguir sumando desde la experiencia".