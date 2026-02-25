La Xunta celebra la suspensión temporal del desahucio de los placeros de Ourense: "Aporta cordura"

La Xunta de Galicia ha celebrado la decisión de un juzgado ourensano que ha admitido las medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos de Ourense. El auto del juez supone la suspensión del acuerdo del Concello, que requería que los placeros abandonasen el espacio público de la Alameda, en el que se encuentra el edificio provisional.

En un audio remitido a los medios, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, valora que esta decisión judicial "aporta cordura" ante lo que tacha de "despropósito que ha creado el Ayuntamiento de Ourense alrededor de la plaza de abastos número 1".

Este auto "claro y rotundo" viene a "confirmar lo que siempre" defendió la Xunta de que el edificio de la plaza número 1 "no reúne las condiciones de ser ocupado por los placeros", así como que el desahucio de la alameda "provocaría un perjuicio de difícil reparación" para poder "llevar adelante su medio de vida".

Por todo ello, González apela a la "responsabilidad" del Ayuntamiento de Ourense, con su alcalde Gonzalo Pérez Jacóme (Democracia Ourensana) al frente, ya que "tiene en su mano una hoja de ruta viable" y "sin ningún coste para las arcas" municipales, ha informado Europa Press.

Apunta que hay una propuesta de dos millones de financiación entre Xunta, Diputación de Ourense y placeros "que permitiría iniciar de forma inmediata las obras" para que esta plaza "esté otra vez a disposición". Y es que González reprocha como "inédito" que Jácome rechace esta propuesta, puesto que asegura que hay una solución y financiación, por lo que "solo falta la responsabilidad del Ayuntamiento".