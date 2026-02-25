La justicia vuelve a dar la razón al PSOE de Ourense contra Jácome

Las concejalas socialistas en el Ayuntamiento de Ourense frente a la sede del Grupo Municipal. GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OURENSE

El Tribunal Supremo ha dado la razón, por tercera vez, al Partido Socialista de Ourense en su denuncia contra el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, por vulnerar el derecho fundamental a la participación política en una sesión plenaria de la portavoz socialista, Natalia González.

El alto tribunal, según la resolución que recoge Europa Press, ha inadmitido el recurso de casación presentado por la representación legal del regidor al considerar que "carece de interés casacional objetivo", en cuanto a que "la valoración de la prueba no tiene cabida dentro del recurso de casación".

Así, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), acordaba el pasado 16 de febrero en otra resolución "acusar recibo y poner en conocimiento a las partes", así como "cumplir lo dispuesto" por el Supremo; es decir, condenar a Jácome al abono de las costas procesales, por valor de 1.000 euros.

Además, el regidor deberá publicar la sentencia estimatoria en la web oficial de la administración municipal, "con acceso público a ella", y proceder a su lectura "íntegra" en la próxima sesión plenaria, como dispuso la sentencia dictada por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Ourense, y que ha sido ratificada por ambos tribunales.

Tal y como recoge la sentencia del Contencioso, la portavoz socialista en el Concello de Ourense, Natalia González, fue convocada para la celebración del pleno extraordinario del 26 de octubre de 2023, cuyo orden del día incluía la toma en consideración, debate y votación de seis expedientes de modificación de crédito en diversas partidas presupuestarias.

González alegó que la conducta del regidor ourensano durante esta sesión "vulneró su derecho fundamental a la participación política", al retirarle "el turno de palabra indebidamente hasta en dos ocasiones" y denegarle "el uso de la palabra" cuando la socialista lo solicitó "alegando una cuestión de orden y también por alusiones".

"Especial satisfacción" de los socialistas

En rueda de prensa de este martes, las concejalas del Grupo Municipal Socialista de Ourense han trasladado su "especial satisfacción" por la resolución, especialmente la afectada, Natalia González, que ha lamentado que "algo tan evidente tenga que llegar al Tribunal Supremo".

"No es fácil dar un paso en este sentido, y más contra este alcalde. Esperemos alcanzar la normalidad democrática en un futuro muy próximo. Tenemos que dejar de normalizar todas estas faltas de respeto", ha añadido González.

Asimismo, la edil socialista María Fernández, ha afeado un alcalde que "vulnera la participación política", y ha recalcado que se trata de un "problema político, no aislado". "No somos capaces de solventarlo, se le consiente porque su manera de hacer política hace que esto sea normal", ha añadido.