Cruce de reproches en el Parlamento de Galicia por la contaminación de As Conchas tras el fallo del Supremo

La sentencia por la contaminación del embalse de As Conchas ha sido tema de actualidad este miércoles en el pleno del Parlamento de Galicia. Allí, la diputada del BNG, Sonia Vidal Lamas, ha denunciado "abandono institucional" porque "existía conocimiento previo" y las medidas "fueron insuficientes". "Lo dice el Tribunal Supremo", ha subrayado. Asimismo, la nacionalista ha preguntado a la conselleira si "va a asumir esa responsabilidad".

En respuesta, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha afirmado que la Xunta "nunca jamás" elude responsabilidades. "Pero me gustaría que por una vez se quiten la careta y le exijan a las confederaciones lo mismo que le exigen a Augas de Galicia", ha añadido, en referencia a la del Miño-Sil y al propio Bloque.

En esta línea, ha dicho que sería "bueno que exigiera a la confederación que haga lo que tiene que hacer" y "en vez de hacer aceras, se centre en la situación de los ríos y los embalses". Cuando la Xunta da autorización a una granja, los informes sectoriales vienen de la confederación hidrográfica Miño-Sil, ha apostillado, según recoge Europa Press.

En la réplica, Vidal Lamas ha resaltado que la sentencia "habla de vulneración de derechos fundamentales" y "de inacción tanto de la confederación como de la Xunta". "La Xunta lo sabía, durante años: el deterioro progresivo, los episodios, las advertencias, las sanciones y las decisiones políticas que priorizó fue no molestar, no ordenar y no asumir el coste político", ha criticado.

Por eso, y "por responsabilidad política y por dignidad democrática" ha considerado que "debía asumir las responsabilidades políticas" y, de no ser así, ha concluido que "no está a la altura de las responsabilidades que ocupa y debería dimitir".

En el cierre, la conselleira ha replicado que "la misma inversión que está haciendo Augas en depuradoras, de autoconsumo y demás, tenía que exigírsela" el BNG a la confederación Miño-Sil, y ha afeado a los nacionalistas ir "de ganchete" con el PSOE.

"No eludimos ningún tipo de responsabilidad, tampoco con los nitratos. Pero tendrá que saber quién al final tiene esa responsabilidad y tiene que concluir unos estudios que lleva años pidiéndonos datos y a día de hoy no tenemos respuesta", ha resuelto.