CEO y Diputación Provincial de Ourense reclaman mejores conexiones, más suelo industrial e inversiones

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) y la Diputación Provincial han reclamado mejores conexiones por carretera y tren, más suelo industrial y la captación de inversiones empresariales para la provincia para "crear empleo, generar riqueza y afianzar población" en la misma.

Así lo ha trasladado el presidente provincial, Luis Menor, y el presidente de la CEO, David Martínez, en un encuentro celebrado este viernes en el Pazo Provincial, al que ha asistido Europa Press y en el que han abordado las distintas líneas de trabajo entre ambas instituciones "en defensa de los intereses de Ourense" para fomentar su "desarrollo económico y social".

Entre los temas abordados, Menor ha recordado que, con respecto a la creación de suelo empresarial, ha finalizado ya la ampliación en el municipio ourensano de Xinzo de Limia y están en proceso de adjudicación las obras de ampliación del Polígono de San Cibrao das Viñas, así como en Pereiro de Aguiar o en O Carballiño y Maside.

En este sentido, el líder del PP en Ourense ha destacado el "importante esfuerzo" realizado para crear este suelo empresarial que "es fundamental para atender las necesidades actuales de las empresas" para "captar nuevas inversiones".

Ambas instituciones se han comprometido, además, a continuar con la colaboración para "cubrir la necesidad de mano de obra" de las empresas a través de "ofertas formativas que den respuesta a las reivindicaciones", entre ellas, las "necesidades de infraestructuras, inversiones y suelo industrial".