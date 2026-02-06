Dos municipios ourensanos continúan en alerta roja por lluvias, con una situación "más controlada"

Los municipios ourensanos de Ribadavia y A Peroxa mantienen este viernes el nivel rojo de alerta por lluvias y desbordamiento de ríos, con una situación ahora "más controlada", y sin "graves" daños materiales.

Tal y como ha trasladado el alcalde de Ribadavia, César Fernández (PP), a Europa Press, el caudal del río Avia está "más controlado", aunque ante la persistencia de las lluvias, la situación permanece "inestable", aún a la espera de "ver como va evolucionando".

"Es una situación mucho más controlada que la que teníamos ayer. Afortunadamente no tenemos grandes daños materiales, en inmuebles o viviendas de vecinos. Tenemos daños en espacios públicos, como áreas recreativas, y en algunas calles, pero no son extremadamente graves de momento", ha señalado Fernández.

En este sentido, el regidor popular ha subrayado que la situación "parece más tranquila" pero que "hay que estar muy vigilantes" porque "en cualquier momento puede haber un aumento del caudal". "Según nos marcan las previsiones de momento, parece que por ahora no deberíamos tener grandes sobresaltos", ha añadido.

En concreto, el alcalde ha ratificado que permanecen cortados los paseos fluviales y zonas próximas al río, así como áreas recreativas como A Veronza o la zona del puente que une San Cristovo y A Quinza.

Asimismo, el regidor de A Peroxa, Manuel Seoane (PP), ha señalado que el municipio mantiene el nivel rojo, ya que el río Miño circula "muy crecido", pero ha destacado que "de momento no hay riesgo de inundaciones" en viviendas.

En este sentido, ha recalcado que ante las previsiones futuras de lluvia habrá que "seguir vigilando" la situación. Por el momento, el alcalde ha ratificado que el municipio no ha cortado ninguna vía local, pero ha explicado que algunas instalaciones, como una de las iglesias de la zona, han sufrido entradas de agua.