Tractoristas de Ourense avisan de que "casi seguro" no se retirarán de la A-52: "Ha sido una coacción"

Los tractoristas, que permanecen concentrados en la A-52 a su paso por Xinzo de Limia (Ourense), han avanzado que "casi seguro" no se retirarán de la vía. El aviso llega después de que la DGT informara de que no permitirá cortes en vías alternativas como la N-525 para desfiles y eventos de Entroido.

"Íbamos a retirarnos antes del fin de semana, pero ahora casi seguro que no", ha señalado Miguel Gómez, uno de los portavoces de las protestas, que ha afeado un aviso cuyo objetivo "es intentar poner en contra a la gente del rural". "Ha sido una coacción. Lo único que han hecho es crispar a los manifestantes y a la sociedad", ha añadido, y ha lamentado un comunicado "fuera de lugar" para "utilizar armas políticas en lugar de reunirse".

En concreto, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ourense consultadas por Europa Press informaban que, mientras la A-52 permanezca cerrada, no es posible permitir nuevos cortes en carreteras alternativas que actualmente están siendo utilizadas para canalizar el tráfico desviado.

En este caso, la carretera N-525 es actualmente la principal vía de desvío del tráfico procedente de la A-52, lo que supone un incremento aproximado de 4.000 vehículos diarios adicionales atravesando el municipio.

"Esta circunstancia hace incompatible la celebración de desfiles y eventos del Entroido que requieran el corte de dicha carretera, ya que supondría un riesgo grave para la seguridad vial", han detallado las mismas.