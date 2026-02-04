Xinzo (Ourense) activa el plan municipal de emergencias por inundaciones ante las intensas lluvias

Tras varios días de intensas lluvias y desbordamiento de cauces, el Ayuntamiento de Xinzo de Limia, en Ourense, ha activado el plan municipal de emergencias por inundaciones. Se trata de la primera vez que se activa desde su aprobación en el año 2023.

Tal y como ha explicado el alcalde, Amador Díaz (Áxil), el Ayuntamiento activó dicho plan "en el nivel mínimo" este pasado martes a las 12:00 horas de la mañana, como consecuencia de inundaciones en varias carreteras municipales, vías de acceso a núcleos de población y colegios; que por el momento se han saldado sin daños personales.

En concreto, el alcalde ha desgranado que esta ha sido "la primera vez" en la que el municipio activa dicho plan de emergencias cuyo objetivo es "tener coordinados todos los servicios para que no haya ningún tipo de problema", entre ellos, la Policía Local, Protección Civil o la Brigada Municipal de Bomberos.

En este sentido, el regidor ha ratificado a Europa Press que también dos colegios del municipio -el Instituto de Educación Secundaria Cidade de Antioquía y el Instituto de Educación Secundaria Lagoa de Antela- se han visto afectados por las lluvias, que han provocado inundaciones en algunas aulas inferiores, patios y aparcamientos, generando la necesidad de "reubicar a alumnos en las aulas superiores", pero sin suspender "de momento" las clases.

"De momento, las clases están activas, hubo una reubicación de alumnos que estaban en aulas inferiores en las que ha entrado agua. Estamos en comunicación con los directores y con educación, para que si sigue lloviendo o hay alguna dificultad estemos atentos por si hubiese que suspender las clases", ha explicado.

En concreto, el alcalde ha confirmado que permanecen cortadas vías como el enlace de la OU-301 a Gudes, la pista Río Limia a la altura del matadero o el túnel de la A-52 a la altura de Boado. "Hay varias pistas asfaltadas y muchos accesos, incluso a núcleos, que no se pueden utilizar porque están anegados", ha añadido.

Asimismo, Amador Díaz ha señalado que, aunque no ha entrado agua en viviendas, algunos terrenos agrícolas sí se han visto afectados como consecuencia de las lluvias. "Ya solo se ha podido sembrar el 30% del cereal de invierno, y a día de hoy creo que se va a perder todo", ha lamentado.

"De momento, el plan permanecerá activado por la situación, veremos lo que pasa esta tarde, aunque se prevé mucha lluvia, porque seguimos teniendo agua en muchas vías. Esperemos que nos dé una tregua el agua y empiecen a bajar los niveles", ha señalado.