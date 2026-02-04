El río Támega, en alerta roja por crecidas a su paso por Rabal, en el Concello de Oímbra (Ourense)

La previsión de lluvias mantiene en alerta a las localidades por las que discurren importantes ríos. La cuenca hidrográfica del Duero (CHD) mantiene la cifra de 18 avisos de riesgo con dos estaciones en alerta roja, una de ellas en Galicia.

Según datos del Sistemas Automático de Información Hidrológica de la CHD, el río gallego con alerta por crecidas es el Támega, a su paso por el lugar de Rabal, en el Concello de Oímbra (Ourense). Por este afluente del Duero transcurrirán 129 metros cúbicos por segundo de caudal y la tendencia será estable.

La misma información, recogida por Europa Press, indica que aguas arriba, en Castrelo do Val, el nivel de aviso es naranja. No hay ningún otro río gallego de esta cuenca hidrográfica con nuevas alertas.

En Castilla y León, el único río con alerta por crecidas es actualmente el Huebra, en Puente Resbala, que lleva más de una semana en esta situación y actualmente presenta un nivel de 6,32 metros, con tendencia a la baja.

Por otro lado, el río Valderaduey se había mantenido en nivel rojo durante la mañana de este miércoles, pero por la tarde ya presenta un aviso naranja en Villárdiga, además con tendencia descendente, y otro amarillo (vigilancia) en Benegiles.