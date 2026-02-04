La Diputación de Ourense atiende cerca de 300 incidencias en la red viaria por las fuertes lluvias

Las brigadas de obras de la Diputación de Ourense ha atendido cerca de 300 incidencias en la red viaria provincial en los últimos días como consecuencia de las continuas lluvias.

Según informa Europa Press, de las intervenciones realizadas por los equipos de la Diputación, un total de 51 actuaciones se llevaron a cabo tras el aviso directo del 112, mientras que el resto corresponde a avisos de los ayuntamientos y al recorrido que de manera permanente realizan las brigadas por los 1.850 kilómetros de vías provinciales.

Uno de los puntos de la red provincial que ha requerido una intervención especial es la carretera OU-0504, entre A Casilla y Barra de Miño, donde el tráfico está desviado en un carril ante el peligro de derrumbamiento del firme.

Además, se está vigilando de cerca las vías de la Diputación que se encuentran junto a los ríos Támega, Limia, Arnoia y Avia ante la posibilidad de que aumente el caudal de estos cauces y sea necesario adoptar medidas de seguridad como el corte de la circulación.

El servicio de vías y obras cuenta con 60 personas por toda la provincia, con 16 brigadas distribuidas en diferentes puntos.