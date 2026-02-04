Archivan el caso del alumno fallecido tras caerle encima un muro del vestuario de su instituto en Ourense

El Juzgado de Instancia e Instrucción número 3 de Ourense ha archivado la causa por la muerte de un alumno que cursaba tercero de la ESO en el IES Julio Prieto Nespereira, al caerle encima un muro del vestuario masculino del pabellón.

En concreto, el caso por el supuesto homicidio por imprudencia contó con más de diez investigados, entre ellos el director de la obra y el director de ejecución de la misma, que fallecieron quedando extinguida para ambos la acción penal por muerte en autos con fecha 5 de junio de 2025 y 18 de junio de 2024, respectivamente.

Así, al achacar a ambos el diseño y ordenación del muro "tal y como fue ejecutado", así como su "defectuosa ejecución", la jueza ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto al resto de investigados, entre los que se incluyen funcionarios de la Xunta y trabajadores de la constructora y de la compañía de control de calidad.

Los hechos

Según se relata en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, alrededor de las 14:00 horas del 26 de octubre de 2022, un muro del vestuario masculino del pabellón del Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Prieto Nespereira, en Ourense, cayó encima de un alumno que cursaba 3º de la ESO, causándole la muerte.

En base al informe pericial, la causa de la muerte se debió a la "defectuosa ejecución" de la obra, que "no fue consecuencia del diseño inicial del proyecto", sino que se correspondió con un "croquis a mano alzada de la planta modificada de los vestuarios", el cual "no aparece firmado".

En este sentido, tal y como se explica en el auto, el desplome del muro se produjo por la "fatiga de los materiales de los que estaba compuesto", con anclajes del suelo "insuficientes", dejando al muro -de 2 metros de altura, 2,85 metros de longitud y una tonelada de peso- únicamente sustentado por el "recrecido de mortero" incluido en su base.

Así, el muro se vio sometido a "apoyos, golpes y zarandeos", entre otras cosas, provocando que sus paredes comenzaran a agrietarse paulatinamente, hasta que, tras recibir un último golpe, este cayó por completo.