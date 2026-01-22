Los ganaderos de Ourense mantienen la tractorada "por unanimidad" hasta reunirse con el Ministerio de Agricultura

Los ganaderos de Ourense seguirán con sus protestas, en forma de tractorada y cortando la N-120, uno de los principales accesos a la ciudad de As Burgas, a pesar del anuncio del Parlamento Europeo de que denunciará el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur.

Así lo han decidido por "unanimidad", ya que sostienen que el subdelegado del Gobierno en Ourense se comprometió a facilitarles una videoconferencia con algún cargo del Ministerio de Agricultura, algo que, según el portavoz de las protestas, el ganadero de Maceda Miguel Gómez, no ha cumplido.

Mientras en Lugo los manifestantes han abandonado la movilización en la ronda de la muralla, desde Ourense no descartan llevar a cabo otras protestas y piden a la Xunta que "aclare" la situación respecto a la dermatosis nodular contagiosa, además de requerirle que trabaje para evitar los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC).

Asimismo, los manifestantes han vuelto este jueves a realizar hogueras y quemar palés de madera en la zona en la que están acampados con los tractores.

Sindicato Labrego Galego: "Una victoria parcial"

Por su parte, el Sindicato Labrego Galego (SLG) ha celebrado la decisión de la Eurocámara por lo que considera "una victoria parcial". Ahora, espera que la Comisión Europea detenga la parte comercial del acuerdo o advierte de que continuarán las movilizaciones.

El secretario de Acción Sindical del SLG, Brais Álvarez López, participará en una delegación de la Coordinadora Europea Via Campesina (ECVC) que se reunirá este viernes, 23 de enero a las 13:00 horas en Bruselas con el comisario de Agricultura y Alimentación de la Comisión Europea, Christophe Hansen.

En un comunicado, el SLG reclama que se pare "por completo" este "antidemocrático" tratado de libre comercio firmado en Paraguay el pasado 17 de enero.

Al respecto considera que las movilizaciones de ganaderos y agricultores han sido clave para frenar este acuerdo, sobre el que alerta que va a "asfixiar" a las granjas gallegas, unido a los recortes anunciados de la futura Política Agrícola Común (PAC).