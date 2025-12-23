Primera jornada de esquí en Galicia: reabierta la estación de Manzaneda (Ourense)

Según la información diaria que publica la estación de Manzaneda en su web y que recoge Europa Press, en este primer día hay un total de 16 pistas abiertas para esquiar con más de 12 kilómetros operativos.

Desde las primeras horas de este martes se han podido ver a esquiadores, deportistas con 'snowboard', así como familias y niños jugando con bolas de nieve y trineos. Ha sido una jornada de gran afluencia y un aparcamiento lleno en esta estación de la montaña ourensana.

La niebla y el aguanieve han marcado el tiempo durante este día. La cota de nieve se encuentra este martes en torno a los 1.200 metros en Galicia. MeteoGalicia informa de que la comunidad está bajo la influencia de bajas presiones, por lo que continuarán acercándose chubascos desde el norte.

A partir de este miércoles, 24 de diciembre, día de Nochebuena, comenzará la influencia anticiclónica. Se prevén mínimas de 5 grados en varias ciudades y máximas de hasta 14 grados en Vigo.