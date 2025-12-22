La Xunta comprará locales comerciales sin uso en Ourense para convertirlos en viviendas

La Xunta de Galicia destinará dos millones de euros en la adquisición de locales comerciales sin uso de Ourense para transformarlos en viviendas de promoción pública. Así lo han acordado los representantes del gobierno gallego durante el Consello de Goberno.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo ha sido el encargado de presentar esta medida, ante la ausencia del presidente autonómico, Alfonso Rueda, que viajó hasta Madrid para una reunión del Partido Popular. Este acuerdo sirve para "avanzar en el compromiso de ampliar el parque público residencial", ha afirmado Calvo.

El objetivo del Ejecutivo gallego es "llegar a las 8.000 viviendas protegidas". Para ello, tal y como ha explicado el conselleiro, la Xunta realizará una oferta pública de adquisición de locales sin uso situados en bajos o entreplanta de inmuebles de uso residencial en la trama urbana de la ciudad.

Calvo ha señalado que, además, cada local "deberá permitir la construcción de al menos una vivienda" que deberá cumplir las condiciones exigidas por la normativa en materia de edificación y de habitabilidad. También deberán tener un buen estado de conservación y estar libres de cargas.

Las ofertas que se presenten podrán incluir también una plaza de garaje o trastero por vivienda, según ha indicado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. Los propietarios interesados en realizar una oferta podrán hacerlo una vez que esta esté publicada en el Diario Oficial de Galicia, a comienzos de enero y hasta el 1 de mayo de 2026.

Procedimiento y precios

Como informa Europa Press, los propietarios harán la oferta y presentarán la documentación recogida en las bases. Entre otras cuestiones, habrá que aportar la acreditación de titularidad y una memoria descriptiva del local.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) realizará una tasación de los locales que seleccione entre los que le sean propuestos y hará una oferta económica. Los precios que se recogen son un máximo de 650 euros/m2 de superficie construida; en el caso de tener garaje un valor máximo de 15.000 euros; en el caso de tener trastero un valor máximo de 650 euros/m2 hasta ocho m2.

En el caso de los locales que finalmente adquiera, el IGVS pagará, además del precio de estos, los gastos derivados de los honorarios de los profesionales que intervengan en la elaboración de la documentación técnica y/o en la realización de los trámites administrativos necesarios para participar en esta oferta pública, "hasta un máximo de 1.500 euros".