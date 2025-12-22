El alcalde de Barbadás (Ourense) no dimite y forma gobierno con los dos concejales que no lo abandonaron

El alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel, no dimite pese a la denuncia de acoso laboral presentada por una militante socialista. El regidor ourensano ha reordenado las áreas de gobierno entre los dos concejales que no lo han abandonado tras la polémica y las acusaciones de encubrimiento de acoso sexual.

De esta forma, como informa Europa Press, el gobierno local queda reducido al alcalde, que ha pedido la baja del PSOE; al que era concejal socialista José Manuel Morgade, y al edil de Democracia Ourensana, Daniel Rey. Cabe recordar que la mayoría absoluta está en nueve de 17 concejales.

"Más allá del difícil momento en el que nos sitúa su renuncia, quiero agradecerles a todos ellos su dedicación en el desempeño de sus funciones como concejalas, especialmente a la que fue teniente alcalde del Ayuntamiento durante los dos últimos mandatos y persona de mi total confianza desde hace 20 años", ha explicado el regidor en un comunicado.

Así, Daniel Rey, además del área de Emerxencias e Intervencións Públicas, Disciplina Medioambiental e Gardería Forestal, se encargará también de la Tenencia de Alcaldía y de la coordinación de Urbanismo, Vías e Obras, Servizos Públicos, Parques e Xardíns, Servizos Sociais, Saúde e Igualdade.

José Manuel Morgade, además del área de Promoción Económica, Turismo, Recursos Humanos e Formación, estará al frente del área segunda de Tenencia de Alcaldía, Educación e Comercio, Cultura e Participación Veciñal. Por su parte, el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, asume la gestión de la Policía Local y áreas de Facenda, Deportes y Mocidade.