Las concejalas del PSOE de Barbadás (Ourense) acusan al alcalde de ocultar el supuesto caso de acoso

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, frente a la sede provincial del PSdeG en Ourense. Europa Press

Las cinco concejalas del PSOE en el Ayuntamiento de Barbadás (Ourense) han cargado duramente contra el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, por la gestión del supuesto caso de acoso sexual ocurrido en 2024 en el que estaba implicado un exconcejal socialista.

En un comunicado difundido este viernes, las ediles califican de "inadmisibles" las explicaciones ofrecidas recientemente por el regidor y le acusan de haber intentado "ocultar el caso" en lugar de abordarlo con la gravedad que requería.

Según relatan, la actuación del alcalde en septiembre de 2024, cuando forzó la dimisión del edil señalado, fue claramente insuficiente. Critican especialmente que no informase al partido de un asunto de tal gravedad y que, además, durante el pleno en el que se formalizó la renuncia, alabara públicamente al concejal dimitido.

A su juicio, esta actitud dejó a la presunta víctima en una situación de absoluta indefensión y marcó el inicio de lo que describen como un "calvario" personal.

Las concejalas sostienen que, tras denunciar los hechos, la víctima habría sufrido presiones y una situación continuada de acoso por parte del propio alcalde, que derivó incluso en una baja psicológica.

Además, consideran especialmente ofensiva la iniciativa impulsada por Valcárcel para promover un manifiesto contra el acoso sexual, una acción que, según explican, fue vivida por la persona afectada como una falta de respeto.

Por último, denuncian haber recibido amenazas por parte del regidor y aseguran que les advirtió de un cese inmediato si hacían pública la situación, motivo por el que defienden su salida del gobierno municipal como un acto de coherencia.