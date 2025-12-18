Las cinco concejalas del PSOE de Barbadás (Ourense) seguirán en el partido y abandonan el grupo de gobierno

Las cinco concejalas socialistas de Barbadás (Ourense) han anunciado que continuarán en el PSOE y que abandonan el grupo de gobierno, tras la denuncia de una militante al alcalde, Xosé Carlos Valcárcel Doval, por supuesto acoso laboral. En el caso del sexto concejal, José Manuel Morgade Méndez, estudiará durante las próximas horas la decisión a tomar.

Así lo ha indicado en un comunicado el PSdeG-PSOE de Ourense que recoge Europa Press tras la reunión mantenida este jueves por el secretario provincial socialista de Ourense, Álvaro Vila Araújo, y el secretario de organización, Antonio González Fiuza, con las concejalas Victoria Morenza Doforno, Marga Pérez Fernández, Ana Belén Peleteiro Prieto, Noemí Pintos Fondevila, María Elisabet González y el concejal, José Manuel Morgade Méndez.

Los concejales socialistas han explicado que la situación actual viene derivada del "encubrimiento" por parte de Valcárcel de un presunto acoso sexual de otro exconcejal socialista a una militante. Unos hechos que, ha detallado el PSOE, ocurrieron en 2024 y de los que el alcalde "no informó al partido, actuó con poca diligencia, demorando la dimisión de este edil e incluso lo halagó públicamente en el pleno en el que entregó su acta".

Así, las cinco concejalas dejarán el grupo de gobierno pero no el partido, mientras el otro concejal ha pedido evaluar su continuidad en el gobierno durante las próximas horas.

Una decisión "firme" de las concejalas derivada de la "gravedad de la situación, que requiere una actuación diligente, coherente y rigurosa". En este sentido, han mostrado su "rotundo apoyo" a la víctima y destacan que la decisión tomada es "totalmente consensuada", ya que ante los hechos "no pueden permanecer impasibles ni seguir un minuto más en el gobierno municipal".

"Nuestro partido tiene unos valores que compartimos y defendemos día a día y en este sentido tenemos muy clara la tolerancia cero con el acoso", han remarcado.

Por su parte, Vila Araújo ha incidido en que el grupo municipal socialista "continuará trabajando" a favor de los vecinos de Barbadás y esperan que el alcalde "sea consecuente y recapacite, dimitiendo como regidor y entregando las actas de concejal y de diputado provincial".