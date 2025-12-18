Acoso laboral en Barbadás (Ourense): el BNG exige la dimisión del alcalde y su renuncia como concejal

El BNG de Barbadás (Ourense) pedirá la dimisión del alcalde socialista, Xosé Carlos Valcárcel, tras ser acusado de acoso laboral por una militante del PSdeG que denunció ser acosada sexualmente por un exedil del municipio. En la junta de portavoces celebrada este jueves también exigirá que renuncie a su acta de concejal.

Según han trasladado los nacionalistas en una nota de prensa recogida por Europa Press, es "evidente" que Valcárcel "intentó ocultar la denuncia por acoso sexual de una de sus concejalas". Así, consideran que actuó "con permisividad ante el acosador, al que mantuvo en el gobierno durante 10 días y agradeciendo su trabajo en el ayuntamiento en el momento de su dimisión".

Por ello, el BNG local ha manifestado que considera "absolutamente inaceptable" que, "además de esta actitud encubridora", trate de "culpabilizar a la denunciante" y ejerza sobre ella "la fuerza intimidadora de su condición de alcalde".

En esta línea, los nacionalistas han defendido que Barbadás "no se merece tener un alcalde" que "se esconde detrás de una supuesta venganza interna socialista". Además, han criticado que "no da explicaciones de su conducta y actuación" y que, en su opinión, "siembra cada vez más dudas en sus declaraciones públicas".

"En el BNG de Barbadás queremos mostrar nuestra solidaridad con las víctimas de cualquier tipo de acoso machista, darle nuestro apoyo y deseamos que este tipo de actitudes y comportamientos tengan consecuencias contundentes con los acosadores", ha concluido.