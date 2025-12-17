Incendio nocturno en Ourense: evacuadas dos personas por inhalación de humo

Susto nocturno en Ourense. Dos personas tuvieron que ser evacuadas este martes a la noche por inhalación de humo. Según informa el 112 Galicia, ardió la cocina de una vivienda ubicada en el Camino Caneiro.

Así lo informa Europa Press, que relata que los servicios de emergencia tuvieron conocimiento de los hechos a través de la llamada de un particular. Este alertó a las 22:15 horas de que estaba ardiendo la cocina de una vivienda.

Además, indicó que habían sido capaces de apagar el fuego con un extintor. Los bomberos se acercaron igualmente al lugar del incendio para comprobar que todo estaba correcto.

El Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 atendió a dos personas, que fueron trasladadas al centro hospitalario de referencia por inhalación de humo. La Policía Nacional también colaboró en la intervención.