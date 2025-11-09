Piden 4 años y medio de cárcel para un Guardia Civil de Ourense acusado de falsificación documental

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense juzgará este jueves, día 13 de noviembre, a las 10:00 horas a un Guardia Civil acusado de falsifica un documento oficial al formular un acta de denuncia falsa a una conductora. Fiscalía pide para él cuatro años y medio de cárcel.

Según el escrito de acusación del ministerio público al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado estaba de servicio el día 15 de mayo de 2023 en la zona de Nogueira de Ramuín (Ourense), uniformado y en un coche oficial. Durante su patrulla, paró a un vehículo por tener este una rueda poco hinchada.

Días más tarde, el 23 de mayo de 2023, el agente "actuando con conciencia y voluntad de transmutar la realidad", fabricó un acta de denuncia en la que exponía que en el momento de los hechos se encontraba acompañado de otro agente y al dar el alto al vehículo, este se negó reiteradamente a identificarse ante los mismos, manifestándoles que "sodes tontos".

A continuación, también indicó que ambos le informaron de la infracción que había cometido y que ésta sería puesta en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno, así como se consignó específicamente que el conductor rechazó copia del documento. Finalmente, añadió las firmas e identificación (TIP) de los dos agentes.

Como consecuencia, se abrió un expediente sancionador contra el conductor y se le impuso una multa de 200 euros, que finalmente se redujo a 100 euros al pagarla dentro del plazo voluntario.

En este contexto, señala la Fiscalía que el documento reseñado fue elaborado por el acusado con el propósito de "introducir un relato fáctico ficticio", para cuyo refuerzo se añadió la inexistente intervención de otro agente.

Así, en la actuación del 15 de mayo, el conductor no pudo manifestar la expresión "sodes tontos" y tampoco se le informó de la comisión de dicha infracción ni se le entregó copia del acta de denuncia en el acto. Además, apunta que el propio acusado redactó de su propia mano el TIP y firma del otro agente.

Por todo esto, los hechos relatados son constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial, por el que se pide una pena de cuatro años y medio, una multa de 15 meses con una cuota diaria de siete euros y la inhabilitación especial para el ejercicio profesional por tiempo de cuatro años.

A mayores, el acusado deberá indemnizar a la víctima en la cantidad de 100 euros, más intereses legales.