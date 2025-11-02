En libertad, con orden de alejamiento, cuatro detenidos por secuestro en Ourense

Cuatro detenidos en Ourense por un delito de secuestro han sido puestos en libertad provisional, mientras continúan investigados por estos hechos.

Según informan fuentes del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) y recoge Europa Press, el juez ha acordado como medida cautelar para los investigados, que pasaron a disposición judicial este fin de semana, una orden de alejamiento del denunciante.

Además, a tres de ellos se les impone la comparecencia apud acta cada 15 días, lo que les obliga a acudir al juzgado en el tiempo establecido.

Esta medida, denominada vulgarmente como el ir a firmar, obliga a comparecer en fechas marcadas en las instalaciones judiciales de forma que la autoridad se asegure su presencia en el lugar establecido y no huyan.