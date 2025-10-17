Efectivos de emergencias realizan labores de extinción de un incendio.

Carlos Castro - Europa Press

Provincia de Ourense

Incendios en Galicia: extinguido el fuego de A Gudiña tras calcinar más de 43 hectáreas

El incendio forestal quedó extinguido a las 20:50 horas de este jueves y se trata de una "reproducción" del registrado el pasado domingo en la misma zona

El incendio forestal del municipio ourensano de A Gudiña, que se inició el pasado miércoles, quedó extinguido a última hora de este jueves tras calcinar 43,47 hectáreas.

Zonas calcinadas por un incendio

Así lo ha confirmado la Consellería do Medio Rural, que ha detallado que el fuego, que quedó extinguido a las 20:50 horas del jueves, indica que se trata de una "reproducción" del registrado el pasado domingo en la misma zona.

El incendio, que se originó a las 16:32 horas de este miércoles, y afectó a una superficie de 43,47 hectáreas, de las cuales 43,07 son de monte raso y 0,4 de arbolado.

Para su extinción, se movilizaron, de forma acumulada, 10 agentes, 14 brigadas, siete motobombas, dos palas, cinco helicópteros y seis aviones.