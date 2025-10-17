Incendios en Galicia: extinguido el fuego de A Gudiña tras calcinar más de 43 hectáreas

Efectivos de emergencias realizan labores de extinción de un incendio. Carlos Castro - Europa Press

El incendio forestal del municipio ourensano de A Gudiña, que se inició el pasado miércoles, quedó extinguido a última hora de este jueves tras calcinar 43,47 hectáreas.

Así lo ha confirmado la Consellería do Medio Rural, que ha detallado que el fuego, que quedó extinguido a las 20:50 horas del jueves, indica que se trata de una "reproducción" del registrado el pasado domingo en la misma zona.

El incendio, que se originó a las 16:32 horas de este miércoles, y afectó a una superficie de 43,47 hectáreas, de las cuales 43,07 son de monte raso y 0,4 de arbolado.

Para su extinción, se movilizaron, de forma acumulada, 10 agentes, 14 brigadas, siete motobombas, dos palas, cinco helicópteros y seis aviones.