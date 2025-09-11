La Xunta financiará las analíticas de agua en ayuntamientos afectados por incendios
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha avanzado que se destinarán 180.000 euros
La Xunta de Galicia destinará 180.000 euros a la financiación del gasto que hagan los ayuntamientos afectados por los incendios en las analíticas de control de agua.
Así lo ha avanzado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante la firma este jueves de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de San Cristovo de Cea (Ourense).
Dicha sinergia está orientada a renovar la fontanería del centro de salud, para asegurar un suministro de agua adecuado.
En este contexto, las obras de esta reforma supondrán una inversión de cerca de 14.000 euros, con el objetivo de sustituir de manera completa la red de tuberías de la planta baja.
Además, se instalará un sistema de retorno del agua caliente sanitaria y del termóstato, con el que se mejorará la "eficiencia energética" y se garantizará una mayor comodidad para los usuarios y trabajadores de este centro sanitario.