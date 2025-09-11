Ya es oficial: los 'entroidos' del oriente ourensano son Fiesta de Interés Turístico Nacional

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la resolución de la Secretaría de Estado de Turismo por la que se declaran los 'entroidos' del oriente ourensano (Manzaneda, Vilariño de Conso y Viana do Bolo) como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El Ministerio de Industria y Turismo confirmó este título el pasado mes de julio, en reconocimiento al carácter ancestral y los valores culturales, además del gran atractivo turístico de estas celebraciones. Estos tres municipios se agruparon y presentaron una candidatura conjunta, por las características comunes y entrelazadas de sus 'entroidos'.

Los 'Entroidos do Oriente Ourensán' son carnavales tradicionales que se celebran en estas localidades limítrofes entre sí. Los vecinos de cada municipio, agrupados en 'folións' (procesiones), se unen a las celebraciones de los 'folións' de los otros municipios. A modo de embajadas entre aldeas, se concertaban y se siguen concertando visitas e intercambios con 'folións' de otros pueblos.

Uno de los rasgos característicos más importantes y conocidos de estas fiestas, como recoge Europa Press, son las máscaras y personajes identificativos que cada uno de estos Entroidos tiene en común. En Manzaneda, la tradicional 'mázcara', y la figura del 'boteiro', en Vilariño de Conso y Viana do Bolo.

Se trata de una festividad pagana de carácter ancestral asociada al cambio de estación, con referencias romanas, celtas o griegas. Cuenta con distintas iniciativas para garantizar su promoción, difusión y permanencia en el tiempo, como por ejemplo, el Festival Internacional Mascarada Ibérica ViBoMask que se celebra en Viana do Bolo y Vilariño de Conso.