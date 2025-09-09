Extinguido el incendio en A Mezquita (Ourense) en el que ardieron más de 23 hectáreas

Vista de la sierra quemada, a 7 de septiembre de 2025, en Casaio, Ourense. Rosa Veiga - Europa Press

El incendio del municipio ourensano de A Mezquita se ha dado por extinguido este martes, según ha confirmado la Consellería de Medio Rural.

Originado en la parroquia de Vilavella sobre las 18:24 horas de este lunes, el fuego ha afectado a una superficie de 23,17 hectáreas, de las que 20,57 se corresponden con monte raso y 2,6 con arbolado.

Para su extinción se han movilizado, de forma acumulada, un técnico, tres agentes, 12 brigadas, cinco motobombas, siete helicópteros y seis aviones.