Detenido un hombre como responsable del incendio en Vilardevós (Ourense)
El fuego, el más importante de esta ola, se inició el 1 de agosto, calcinó unas 578 hectáreas y afectó a siete localidades, dos de ellas tuvieron que ser confinadas
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años como presunto autor del incendio ocurrido en el municipio ourensano de Vilardevós y que afectó a más de 500 hectáreas.
Según ha informado la Benemérita, la detención ha tenido lugar este martes a las 15:50 horas. El hombre se encontraba en su vivienda de la localidad ourensana.
Se le investiga como presunto autor del incendio forestal más importante de esta ola que se inició el pasado 1 de agosto, calcinando unas 578 hectáreas y afectó a siete localidades. Dos de ellas tuvieron que ser confinadas.
Además, durante el incendio, que se dio por extinguido el 8 de agosto, hubo dos heridos leves.