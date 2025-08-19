Detenido un hombre como responsable del incendio en Vilardevós (Ourense)

Detenido un hombre de 47 años como responsable del incendio en Vilardevós (Ourense) que quemó más de 500 hectáreas Rosa Veiga /EP

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años como presunto autor del incendio ocurrido en el municipio ourensano de Vilardevós y que afectó a más de 500 hectáreas.

Según ha informado la Benemérita, la detención ha tenido lugar este martes a las 15:50 horas. El hombre se encontraba en su vivienda de la localidad ourensana.

Se le investiga como presunto autor del incendio forestal más importante de esta ola que se inició el pasado 1 de agosto, calcinando unas 578 hectáreas y afectó a siete localidades. Dos de ellas tuvieron que ser confinadas.

Además, durante el incendio, que se dio por extinguido el 8 de agosto, hubo dos heridos leves.